Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскую

Об этом говорится в приговоре опубликованном в едином реестре судебных решений.
Так, по данным следствия, 21 января нетрезвый житель Днепра пришел в парикмахерскую «Экспресс» на проспекте Александра Поля. Мужчина уже второй раз посетил заведение, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тексте приговора говорится, что днепрянина не раз ловили, когда тот пил в общественных местах.
Отмечается, что такое поведение обижает человеческое достоинство и общественную мораль и является административным нарушением.
Потому дело передали в суд. Впрочем, на заседание мужчина не пришел. Судья признал днепрянина виновным в административном нарушении, предусмотренном ч.3 ст. 178 КУоАП. Житель Днепра должен заплатить 340 гривен штрафа и оплатить судебный сбор в размере 536 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Павлоградском районе брат воровал деньги с карточки своей незрячей сестры.
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