Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскую

Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскую

Сегодня 17:17
просмотров

Суд в Днепре оштрафовал мужчину, который пьяным ходил в парикмахерскую.

Новости Днепра про Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскую

Об этом говорится в приговоре опубликованном в едином реестре судебных решений.

Так, по данным следствия, 21 января нетрезвый житель Днепра пришел в парикмахерскую «Экспресс» на проспекте Александра Поля. Мужчина уже второй раз посетил заведение, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тексте приговора говорится, что днепрянина не раз ловили, когда тот пил в общественных местах.

Отмечается, что такое поведение обижает человеческое достоинство и общественную мораль и является административным нарушением.

Потому дело передали в суд. Впрочем, на заседание мужчина не пришел. Судья признал днепрянина виновным в административном нарушении, предусмотренном ч.3 ст. 178 КУоАП. Житель Днепра должен заплатить 340 гривен штрафа и оплатить судебный сбор в размере 536 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Павлоградском районе брат воровал деньги с карточки своей незрячей сестры.

Читайте также:

Новости Днепра про Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскуюУкраїнська Новости Днепра про Суд оштрафовал жителя Днепра, который дважды пришел пьяным в парикмахерскуюРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание

    В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по…

    «Наш аэропорт уже вырван из рук Коломойского», — мэр Днепра
    Новости Днепра
    07.02.2023 10:40
    «Наш аэропорт уже вырван из рук Коломойского», — мэр Днепра

    Город уже несколько лет борется за аэропорт с олигархом Игорем…

    И себе, и любимцу: житель Днепропетровщины украл текилу и корм для кота
    Новости Днепра
    01.02.2023 09:00
    И себе, и любимцу: житель Днепропетровщины украл текилу и корм для кота

    27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки…

    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда
    Новости Днепра
    26.01.2023 09:30
    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда

    16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и…

    Последние новости

    Прообраз музыкального автомата: в одном из кафе Днепра заметили фонограф 1910-х годов
    Прообраз музыкального автомата: в одном из кафе Днепра заметили фонограф 1910-х годов

    В одном из заведений Днепра до сих пор можно увидеть старинный фонограф, который, предположительно, был изготовлен в начале прошлого века и стоял в домах зажиточных местных жителей, а также в дорогих гостиницах и на крупных кораблях, возивших путешественников по морю…

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Сунет дождь со снегом: Днепр заденет антициклон Feuka
    Сунет дождь со снегом: Днепр заденет антициклон Feuka

    В Днепре и области в ближайшие дни сильно испортится погода.

    Сегодня 16:24
    0
    просмотров
    Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери
    Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

    Магазин, который работал на первом этаже разрушенной многоэтажки на Победе, снова откроет свои двери.

    Сегодня 15:26
    0
    просмотров
    Для учащихся 4-х и 9-х классов отменили ДПА в 2023 году
    Для учащихся 4-х и 9-х классов отменили ДПА в 2023 году

    В Украине официально отменили ДПА для учащихся 4-х и 9-х классов.

    Сегодня 14:52
    0
    просмотров
    Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx
    Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

    В Днепре многие люди предпочитают не продавать свои вещи, а менять, потому что это очень интересная процедура и на замену одной вещи могут предложить что-то очень неожиданное. Но часто владельцы «товаров» для обмена сами описывают, чтобы они хотели получить взамен.…

    Сегодня 14:39
    просмотров
    Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 9 младенцев
    Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 9 младенцев

    Маленькие украинцы рождаются вопреки войне.

    Сегодня 14:29
    1
    просмотров
    В психиатрической больнице Днепра незаконно удерживали военного
    В психиатрической больнице Днепра незаконно удерживали военного

    В Днепре разгорелся скандал с военнослужащим, утверждающим, что его незаконно содержали в психбольнице.

    Сегодня 14:09
    0
    просмотров
    Знай наших: юный спортсмен из Днепра установил новый рекорд Украины
    Знай наших: юный спортсмен из Днепра установил новый рекорд Украины

    Юный атлет установил рекорд по бегу.

    Сегодня 13:39
    просмотров
    58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет
    58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который пытался провезти через блокпост целый арсенал оружия.

    Сегодня 12:54
    0
    просмотров
    Кухня 2 метра и подвал: как выглядит малогабаритная квартира за 1,4 млн грн в Днепре (ФОТО)
    Кухня 2 метра и подвал: как выглядит малогабаритная квартира за 1,4 млн грн в Днепре (ФОТО)

    Малогабаритная квартира способна сэкономить средства своему владельцу при оплате коммунальных услуг, в том числе за отопление, взамен хозяина такого жилья следует быть готовым к небольшим неудобствам, таким, как маленькая ванная комната и кухня. Большое преимущество такого жилья – оно может…

    Сегодня 12:53
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх