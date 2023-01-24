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  • Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из России

Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из России

Сегодня 14:03
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Суд отказался национализировать комбинат на Днепропетровщине, связываемый с российским миллиардером.

Новости Днепра про Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из России

Об этом сообщает Центр противодействия корупции.

Высший антикоррупционный суд Украины частно удовлетворил иск Минюста и конфисковал у российского миллиардера Михаила Шелкова часть его имущества, однако оставил Демуринский горно-обогатительный комбинат, расположенный на Днепропетровщине.

ВАКС конфисковал квартиру и паркоместо в Одессе, склад, комплекс и квартиру в Никополе, трактор Беларусь (!), прицеп, Лексус, 4 авто Митсубиси Паджеро , – говорится в сообщении.

Известно, что этот комбинат производит продукцию, используемую в производстве российского вооружения: вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и ЗРК «Панцирь».

Демуринский горно-обогатительный комбинат поставлял в РФ и Белоруссию сырье, содержащее титан даже в 2020-2021 годах.

Центр противодействия коррупции сообщает, что суд якобы поверил в то, что олигарх остался в своей части комбината накануне вторжения. В то же время Министерство юстиции отмечало то, что Шелков до сих пор владеет своими активами.

Но суд отверг доводы Минюста и таким образом разрешил Шелкову вывести из-под санкций Демуринский ГОК, а также две другие компании», — отметили в ГПК.

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Новости Днепра про Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из РоссииУкраїнська Новости Днепра про Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из РоссииРусский

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