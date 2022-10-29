Суббота заканчивается хорошей новостью: как прошел день на Днепропетровщине

Как этот день прошел в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
По его словам, днем на территории региона вражеские обстрелы не зафиксированы.
Пусть вечер и ночь будут такими же тихими. Верим в ВСУ, в Президента и все будет Украина, – отметил Николай Лукашук.
Напомним, ранее мы писали, как прошла ночь на Днепропетровщине.
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