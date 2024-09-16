Студенты-контрактники уже могут получить грант на обучение от государства: как это сделать

Вступившие на контракт студенты впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения.
Гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка, сообщили в Минцифре.
Для тех, кто сдал НМТ минимум по двум предметам:
— на 150 баллов грант будет 15 000+ грн
– на 170 баллов – 25 000+ грн.
Сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента. К примеру, на специальность «Образование/Педагогика» коэффициент 1,5, поэтому сумма гранта увеличится в 1,5 раза.
В то же время для некоторых специальностей грант доступен только для абитуриентов, которые сдали НМТ более 170 баллов. Речь идет о следующих отрастях:
Увидеть полный список специальностей для которых доступен грант можно ТУТ.
У студента не будет денег физически, но будет иметь сертификат в Дії.
Заявку на получение гранта можно подать через Дію до 31 октября 2024 года. После этого необходимо активизировать полученный сертификат до 5 ноября. Подробнее ниже:
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