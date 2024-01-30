Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств

Детали рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР) и Днепропетровской областной прокуратуре.
20-летняя девушка, которая учится в одном из правоохранительных вузов Днепра, зарегистрировала страницу на сайте знакомств от имени парня. Для оформления профиля она взяла данные и фото реального человека, украв их с чужой страницы в соцсетях. После этого она писала с фейкового аккаунта девушкам и завязывала с ними беседы.
Выдавая себя за военнослужащего, она познакомилась с потерпевшей. Мошенница писала от имени парня романтические сообщения. Пострадавшая, не догадываясь с кем действительно говорит, дала свой номер телефона и переписывалась с подозреваемой в мессенджерах.
Несколько раз мошенница даже говорила по телефону с жертвой от имени парня. Голос, похожий на женский, «кавалер» объяснял тем, что в детстве ему сделали операцию на связях.
Как отметили в ДБР, впоследствии «поклонник» написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится, но пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу.
Так называемой племянницей, которая часто приносила подарки, оказалась сама подозреваемая, — отметили в бюро.
Позже «поклонник» рассказал, что якобы попал под вражеский обстрел под Бахмутом, получил серьезное ранение и нуждается в деньгах на операцию. Считая мужчину своим парнем, потерпевшая набрала в долг у знакомых и родственников более 800 тыс. гривен. Все собранные средства отправила на счет мошенницы.
Теперь курсантка одного из правоохранительных вузов Днепропетровщины, которая выдавала себя за другого человека и выманила деньги, пойдет под суд за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.
Пока что подозреваемая под стражей.
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