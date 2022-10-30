Студентка, которая училась в Днепре, стала пропагандисткой в Мариуполе: ею заинтересовались правоохранители

Девушка, которая училась в ДНУ имени Гончара на факультете журналистики, теперь в родном Мариуполе помогает оккупантам

Об этом рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Отмечается, что девушка получила диплом по специальности «Журналистика в Днепре», а затем устроилась на один из каналов Мариуполя. В сентябре она начала работать корреспонденткой на пропагандистском канале Мариуполь 24.

По словам правоохранителя, она поддерживала политику окупантов и выбирает темы и спикеров, которые помогают создавать пророссийские новостные сюжеты.

За сотрудничество с оккупантами ей грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее о ее деятельности рассказали одногруппники и выпускники факультета. Девушку искали всем университетом, потому что после начала полномасштабной войны она не выходила на связь. Позже ее нашли, однако как оказалось она жива, здорова, но стала коллаборанткой.

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