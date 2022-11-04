Сцена-арена и кресла, как в Древнем Риме: как выглядел сгоревший летний театр в парке Шевченко

Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво.

Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво.

В 1920-х годах парк Шевченко стал местом отдыха доступным для всех без исключения горожан. В начале 1930-х началось строительство необычного театра. Он должен был находится под открытым небом и иметь хорошую акустику. В 1935 году такой театр появился. Находился он ниже Дворца студентов, попасть к «залу» можно было спустившись по центральной аллее парка.

Само сооружение было в виде арены, позади которой размещались музыканты, а зрители сидели полукругом, как в амфитеатре. Рассчитан театр был на 3 тыс мест, из которых 2,5 тыс зрителей могли смотреть представление сидя, остальным приходилось стоять.

В Зеленом театре проводились митинги, собрания, народные гуляния, представления самодеятельности. Сцена была залита из бетона, а вот «стулья» в зрительном зале и крыша были деревянные.

Просуществовал театр не долго. Во время Второй мировой войны он сгорел. После его не восстанавливали.

Сегодня о том, что когда-то в парке был огромный театр, напоминают лишь «остатки» от сцены в виде «пятен» бетона и несколько ступенек, что шли между рядами.

Вокруг все поросло травой.

Вместо «Зеленого театра» в парке Шевченко после Второй мировой войны создали еще один «летний» театр. Но ни красотой формы, ни количеством мест для зрителей он не напоминал прежний. Это была просто сцена перед которой стояли несколько рядов скамеек.

Через время в парке был построен тот летний театр, который сегодня знают все жители Днепра.

фото: группа «История в фотографиях. Екатерислав-Днепропетровск»

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