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  • Структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение деятельности» более 500 тыс. грн

Структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение деятельности» более 500 тыс. грн

Сегодня 13:43
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Каменский городской совет продолжает удивлять закупками на "освещение деятельности".

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Напомним, ранее мы писали, что Каменский городской совет планирует потратить на “услуги, связанные с печатью (размещение новостей, освещение деятельности органов местного самоуправления, других информационных поводов на страницах газет), два миллиона гривен. Такой тендер появился на сайте государственных закупок.

Теперь же подобные тендеры объявили структуры этого горсовета: управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, департамент социальной политики и департамент образования. Общая сумма закупок составляет более 500 тысяч гривен.

По условиям тендеров, указанные структуры городского совета хотят получить услуги по «освещению деятельности» на радио и в сети Интернет. Все закупки были объявлены в начале января 2024 года.

Так, департамент образования планирует потратить 300 000 грн на «изготовление, размещение и трансляцию информационных материалов в радиоэфире на региональных радиостанциях».

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Департамент социальной политики объявил тендер на «услуги» по освещению своей деятельности в сети Интернет на 150 000 грн.

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

А управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения закупает «услуги по освещению деятельности» на 99 000 грн.

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Отметим, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения уже даже успело заключить договор с победителем – ООО «Информационное агентство “Пильний погляд”, которое и будет «освещать деятельность» управления в интернете.

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

Новости Днепра про Структуры горсовета Каменского планируют потратить на

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