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  • Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра — СБУ

Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра — СБУ

Сегодня 10:50
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СБУ подтвердила связь строителей мемориального кладбища под Киевом с бизнесменом Вадимом Еврмолаевым из Днепра, который сотрудничал с оккупантами.

Новости Днепра про Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра - СБУ

В августе 2024 года журналисты hromadske выяснили, что гранит для национального военного мемориального кладбища, которое должны построить в лесу возле села Мархаловка под Киевом, будет поставлять группа компаний «Алеф» (ООО «Акам») подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева. Это подтвердили в СБУ.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированных собеседников в министерстве ветеранов и в правоохранительных органах. Издание получило ответ на запрос.

«Дословно ответ на запрос:»ООО «Акам» является структурным подразделением ТИК «Алеф», владельцем которой является Ермолаев Вадим Владимирович, в отношении которого применены санкции решением СНБО от 23.12.2023 года», — говорится в УП.

Новости Днепра про Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра - СБУ

Санкции в отношении Ермолаева ввели в 2023 году. СБУ выяснила, что Ермолаев в 2014 году перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму на подставных лиц и продолжил работу по законам оккупантов.

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Новости Днепра про Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра - СБУУкраїнська Новости Днепра про Строители мемориального кладбища под Киевом связаны с подсанкционным бизнесменом из Днепра - СБУРусский

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