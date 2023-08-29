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Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину, напавшего на полицейских

Сегодня 20:10
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Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы раздались выстрелы.

Новости Днепра про Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину, напавшего на полицейских

Мужчина, которого пытались реанимировать медики, погиб. В его смерти подозревают патрульных.

Об этом сообщил «Информатор».

Все произошло вечером на пересечении проспекта Мазепы и улицы Авиационной. Предварительно известно, что патрульные остановили водителя авто Jaguar. В ходе проверки документов между инспекторами и мужчиной возник конфликт. Водитель якобы бросался на правоохранителей, угрожал расправой и избивал руками.

В какой-то момент раздался выстрел. Вероятно, патрульный выстрелил в агрессивного водителя из табельного пистолета. Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать раненого, но смогли только констатировать смерть.

Больше часа на месте происшествия проводили следственные действия, из-за чего патрульные перекрывали проспект Мазепы в направлении улицы Киевской.

Кроме того, СМИ сообщают, что на место происшествия приехала жена погибшего.

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