Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые детали

Выяснились новые подробности о застреленном патрульным водителе.

Джумбери Силогава, которого застрелил патрульный на проспекте Ивана Мазепы 29 августа, за несколько часов до своей смерти мог спровоцировать небольшое ДТП. В телеграм-канале «Днепр Оперативный» появилось видео, на котором можно увидеть погибшего и его спутницу.

На записи, которую якобы сняли камеры наблюдения 29 августа, видно, что Силогава на скорости залетел в АЗС на Полтавском шоссе.

В тот момент Силогава и его спутница Татьяна Патынка ехали в другом автомобиле. Сообщается, что, заезжая на заправку, водитель на скорости влетел в тротуар и немного изуродовал авто.

После этого он остановился, а женщина похожа на Татьяну Патинку вышла из авто, чтобы оценить повреждение.

После этого автомобиль поехал в Днепр, где впоследствии и произошла стрельба. Предполагается, что водитель, повредив автомобиль KIA, пересел на тот самый «Ягуар», который впоследствии нарушил ПДД и был остановлен патрульными.

Увидеть полное видео можно ТУТ.

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