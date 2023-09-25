Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые детали

Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые детали

Сегодня 11:22
просмотров

Выяснились новые подробности о застреленном патрульным водителе.

Новости Днепра про Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые детали

Джумбери Силогава, которого застрелил патрульный на проспекте Ивана Мазепы 29 августа, за несколько часов до своей смерти мог спровоцировать небольшое ДТП. В телеграм-канале «Днепр Оперативный» появилось видео, на котором можно увидеть погибшего и его спутницу.

На записи, которую якобы сняли камеры наблюдения 29 августа, видно, что Силогава на скорости залетел в АЗС на Полтавском шоссе.

В тот момент Силогава и его спутница Татьяна Патынка ехали в другом автомобиле. Сообщается, что, заезжая на заправку, водитель на скорости влетел в тротуар и немного изуродовал авто.

После этого он остановился, а женщина похожа на Татьяну Патинку вышла из авто, чтобы оценить повреждение.

Новости Днепра про Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые детали

После этого автомобиль поехал в Днепр, где впоследствии и произошла стрельба. Предполагается, что водитель, повредив автомобиль KIA, пересел на тот самый «Ягуар», который впоследствии нарушил ПДД и был остановлен патрульными.

Увидеть полное видео можно ТУТ

Читайте также:

Новости Днепра про Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые деталиУкраїнська Новости Днепра про Стрельба в Днепре 29 августа: мужчина перед инцидентом мог повредить другой автомобиль. Новые деталиРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:34
Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Успенский собор был одним из старейших храмов Днепра. В 1936…

Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий
Новости Днепра
22.09.2023 17:28
Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий

Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет…

Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство
Новости Днепра
22.09.2023 15:00
Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Благодаря социальным сетям мы можем многое узнать о человеке, лишь…

В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО)
Новости Днепра
22.09.2023 12:39
В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО)

В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить…

Последние новости

Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)
Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Успенский собор был одним из старейших храмов Днепра. В 1936 году он был закрыт, а после реконструирован практически до неузнаваемости.

Сегодня 12:34
1
просмотров
Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход
Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход

В Кривом Роге произошла очень странная авария.

Сегодня 12:16
2
просмотров
В Днепре на Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку: комментарий полиции
В Днепре на Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку: комментарий полиции

На днях в Днепре произошел ужасный инцидент.

Сегодня 11:18
6
просмотров
В Днепре возле ТРЦ «Нагорка» Citroen сбил ребенка на самокате
В Днепре возле ТРЦ «Нагорка» Citroen сбил ребенка на самокате

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 10:32
4
просмотров
В Днепре на проспекте Мира планируют построить новый ЖК: как он может выглядеть
В Днепре на проспекте Мира планируют построить новый ЖК: как он может выглядеть

Новый жилой комплекс может появиться на проспекте Мира.

Сегодня 10:30
2
просмотров
В Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время
В Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время

Важная информация!

Сегодня 10:00
7
просмотров
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: что известно
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: что известно

Пожалуйста, будьте осторожны!

Сегодня 09:32
49
просмотров
Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать
Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

Важен каждый голос!

Сегодня 08:34
6
просмотров
Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар
Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Ночью оккупанты снова атаковали Украину, в том числе и нашу область.

Сегодня 07:55
5
просмотров
В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку
В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 07:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх