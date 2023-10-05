Страшная авария с автобусом в Италии: количество украинцев среди погибших значительно возросло

Всех жертв жуткой аварии идентифицировали.

3 октября возле Венеции в районе Местре произошло ужасное ДТП с автобусом. Он сорвался с эстакады, упал с высоты около 10 метров на железнодорожное полотно и загорелся.

К сожалению, эта авария унесла жизни 21 одного человека. Среди жертв – девять украинцев (ранее сообщали о 5), четыре гражданина Румынии, три гражданина Германии, один – Хорватии, два – Португалии, один – ЮАР и один итальянец (водитель).

Об этом сообщают СМИ.

Более 15 человек пострадали, в том числе – дети.

Полиция расследует трагедию. Среди версий – болезнь водителя или неправильный маневр на месте ремонта дороги.

В Венеции объявили трехдневный траур.

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