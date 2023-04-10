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  • Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Сегодня 11:41
просмотров

Чего только не найдешь во время прогулки по городу.

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Журналисты Dnepr.info тоже наткнулись на очень странную находку.

Так, возле въезда на косу гребного канала на жилом массиве Победа есть заброшенные беседки, где когда-то было кафе. Кто-то принес туда детские игрушки, старые ковры и головы от манекенов, разукрашенные фломастерами.

Весь этот мусор пытались сжечь.

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Что-то сгорело, а что-то нет.

Несколько голов укатились в кусты и лежат там целые и невредимые.

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Выглядит такая находка очень жутко. Поэтому, если когда-нибудь будете гулять там, не пугайтесь!

Читайте также:

Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушкиУкраїнська Новости Днепра про Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушкиРусский

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