Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Чего только не найдешь во время прогулки по городу.

Журналисты Dnepr.info тоже наткнулись на очень странную находку.

Так, возле въезда на косу гребного канала на жилом массиве Победа есть заброшенные беседки, где когда-то было кафе. Кто-то принес туда детские игрушки, старые ковры и головы от манекенов, разукрашенные фломастерами.

Весь этот мусор пытались сжечь.

Что-то сгорело, а что-то нет.

Несколько голов укатились в кусты и лежат там целые и невредимые.

Выглядит такая находка очень жутко. Поэтому, если когда-нибудь будете гулять там, не пугайтесь!

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