Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

Журналисты Dnepr.info тоже наткнулись на очень странную находку.
Так, возле въезда на косу гребного канала на жилом массиве Победа есть заброшенные беседки, где когда-то было кафе. Кто-то принес туда детские игрушки, старые ковры и головы от манекенов, разукрашенные фломастерами.
Весь этот мусор пытались сжечь.
Что-то сгорело, а что-то нет.
Несколько голов укатились в кусты и лежат там целые и невредимые.
Выглядит такая находка очень жутко. Поэтому, если когда-нибудь будете гулять там, не пугайтесь!
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