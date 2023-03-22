«Стоял на краю жизни»: в Днепре провели уникальную операцию на мозге

Как сообщает генеральный директор медучреждения, мужчину зовут Александр, ему 59 лет, он из Донбасса. В Днепр мужчину доставили в очень тяжелом состоянии: с нарушением речи и координации движений.
Профессор Андрей Сирко прооперировал пациента на новом микроскопе Leica M530 и спас ему жизнь.
Александру – 59. Он стоял на краю жизни. С одной стороны война, с другой – большая неразрешимая проблема – опухоль головного мозга. Едва живого, с нарушением речи, координации движений доставили в больницу Мечникова из Донецкой области. Профессор Andrey Sirko сегодня впервые оперировал на новом микроскопе Leica M530. Мечты хирурга и Александра соединились. Андрей Сирко оперирует на современном с высоким разрешением микроскопе, а Александр получает надежду на дальнейшую жизнь и возможность видеть улыбки внуков. Такие ситуации ежедневно заставляют делать невозможное. Каждый человек – это целый мир надежд, переживаний и трогательных чувств. Больница Мечникова стала центром по решению всех человеческих страданий, – написал генеральный директор больницы.
Спасибо нашим врачам за каждую спасенную жизнь!
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