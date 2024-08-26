Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

В трамвае в Днепре заметили мужчину, стоявшего на гвоздях.

В Днепре мужчина устроил практику гвоздестояния в трамвае 1.

Удивленные таким зрелищем горожане обнародовали видео в местных Telegram каналах.

Можно увидеть, что одетый в кигуруми (пижама в виде животного) мужчина стоял на гвоздях посреди трамвая.

Во время процесса трамвай двигался в обычном направлении. Учитывая, как спокойно себя ведет мужчина во время практики, можно сделать вывод, что делает он это не впервые.

Отметим, что гвоздестояние улучшает концентрацию и общее самочувствие. Такую практику часто используют, чтобы избавиться от стресса. Однако не рекомендуется делать подобное в общественных местах, особенно во время движения транспорта, так как можно упасть и травмировать себя или окружающих.

А если вы только планируете стоять на гвоздях, лучше сначала делать это под наблюдением эксперта.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: