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Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

Сегодня 11:47
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В трамвае в Днепре заметили мужчину, стоявшего на гвоздях.

Новости Днепра про Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

В Днепре мужчина устроил практику гвоздестояния в трамвае 1.

Удивленные таким зрелищем горожане обнародовали видео в местных Telegram каналах.

Можно увидеть, что одетый в кигуруми (пижама в виде животного) мужчина стоял на гвоздях посреди трамвая.

Во время процесса трамвай двигался в обычном направлении. Учитывая, как спокойно себя ведет мужчина во время практики, можно сделать вывод, что делает он это не впервые.

Отметим, что гвоздестояние улучшает концентрацию и общее самочувствие. Такую практику часто используют, чтобы избавиться от стресса. Однако не рекомендуется делать подобное в общественных местах, особенно во время движения транспорта, так как можно упасть и травмировать себя или окружающих.

А если вы только планируете стоять на гвоздях, лучше сначала делать это под наблюдением эксперта.

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Новости Днепра про Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамваеУкраїнська Новости Днепра про Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамваеРусский

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