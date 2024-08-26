Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

В Днепре мужчина устроил практику гвоздестояния в трамвае 1.
Удивленные таким зрелищем горожане обнародовали видео в местных Telegram каналах.
Можно увидеть, что одетый в кигуруми (пижама в виде животного) мужчина стоял на гвоздях посреди трамвая.
Во время процесса трамвай двигался в обычном направлении. Учитывая, как спокойно себя ведет мужчина во время практики, можно сделать вывод, что делает он это не впервые.
Отметим, что гвоздестояние улучшает концентрацию и общее самочувствие. Такую практику часто используют, чтобы избавиться от стресса. Однако не рекомендуется делать подобное в общественных местах, особенно во время движения транспорта, так как можно упасть и травмировать себя или окружающих.
А если вы только планируете стоять на гвоздях, лучше сначала делать это под наблюдением эксперта.
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