Старинный дом с деревянным мезонином в центре Днепра: теперь тут графити Левко Лукьяненко

На улице Шевченко в Днепре находится старинное здание с деревянным мезонином. Возведенное более 150 лет назад, сегодня оно больше всего знаменито своими муралами.

Журналисты dnepr.info узнали историю здания.

Сохранившийся до наших дней старинный двухэтажный дом с деревянным мезонином на перекрестке улиц Шевченко и Сечевых Стрельцов был построен еще в 1840-х годах. Здание со временем оказалось в окружении разных лавок и торговых рядов – сюда доходил Троицкий рынок. Владелец участка, на котором стоял дом и у себя во дворе выстроил несколько каменных двухэтажных корпусов для сдачи в аренду. По современному – торговых площадей.

В 1885 году тут уже работало несколько магазинов, трактир с номерами. Но поскольку это была часть рынка, то санитарное состояние территории оставляло желать лучшего — тут были рыбные лавки и их владельцы не слишком беспокоились о вывозе мусора.

В 1890-х годах во дворе дома стали размещаться только бакалейные заведения, книжные магазины и булочные, а трактир превратился в квартиры, которые можно было снять в аренду. К 1920-му году большая часть помещений была перестроена для сдачи квартир внаем, тут практически не осталось магазинов.

Любопытно, что перестроения касались исключительно зданий во дворе, но не главного, углового дома с мезонином. Его владелец не трогал. На втором этаже жил он сам, первый – сдавал в аренду под торговые лавки. Но властям города здание почему-то категорически не нравилось и его постоянно хотели снести. Но здание стоит до сих пор. Во время Второй мировой войны оно пострадало не сильно, после освобождения Днепра в них были коммунальные квартиры.

Более того, несколько лет назад у него появилась еще одна пристройка. Она находится на пешеходной части улицы, а на ее фасаде нарисован портрет диссидента и правозащитника Левка Лукьяненко. До этого тут была нарисована сцена из фильма ужасов «Сияние», главную роль в котором исполнил Джек Николсон. Само здание арендует ресторан.

фото: А. Волок, блог А. Костюка

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