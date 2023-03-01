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  • Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

Сегодня 18:09
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Основная масса жилмассивов в Днепре начала строиться в 1970-х годах. Тогда появилось много новых, но типовых по планировке и внешнему виду домов на правом и левом берегу города.

Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

Бывший жилмассив Коммунар, а ныне Покровский должен был стать частью района под названием «Петровский», в этот район также должны были входить жилмассивы Красный Камень и Парус. Но большого района, каким его задумывали инженеры, архитекторы и проектировщики не получилось, название не прижилось, а один район разделился на несколько микрорайонов.

Название «Коммунар» массив получил от «имени» главной улицы, вокруг которой он строился. По документам он проходил как «вторая очень Петровского жилого массива». Первые дома тут стали появляться в конце 1970-х годов.

Вместе с ними во дворах появлялись детские площади, неподалеку открывались магазины. Люди получали квартиры, заселялись, а неподалеку продолжалось строительство микрорайона.

Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

Возводили тут в основном 9 и 16-ти этажные дома. Часть девятиэтажек красили в бело-синий цвет, как символ того, что находятся они у воды.

До возведения многоэтажек в прибрежной зоне на территории поселка Диевка были одно и двухэтажные дома. Дома снесли, а вот Крестовоздвиженскую церковь, построенную на территории жилмассива еще в 1810-х годах оставили. Теперь она стоит между дворов многоквартирных домов. Внешне она практически не изменилась со времен возведения. Считается одним из старейших храмов нашего города. За время своего существования фасад церкви красили в разные цвета, поэтому, какого цвета он был изначально – сказать сложно.

Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

Еще одной достопримечательностью жилмассива являются плавни, где летом любят отдыхать местные жители.

Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

В 1995 году на жилмассиве Покровский открылась станция метро.

Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка, Ю. Савенков, Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)Русский

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