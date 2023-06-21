«Старые» доллары в обменниках: в НБУ разъяснили, какие купюры могут не принять

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.
Национальный банк Украины усилил контроль обменников из-за массовых случаев отказа принимать у граждан старые или изношенные долларовые банкноты.
Это произошло после того, как украинцы начали жаловаться на обменники, которые берут комиссию за обмен потертых или старых банкнот, выпущенных до 2006 года.
Ранее в требованиях к банкнотам содержалось описание изношенных купюр имеющих штампы или незначительные потертости. Этим пользовались недобросовестные обменники. Они брали комиссию или отказывались обменивать такие доллары. Хотя должны были это делать.
Теперь банки и обменники должны принимать все купюры в независимости от их состояния. Единственное требование – их подлинность, подтвержденная специальным счетчиком или детектором.
Это исключает влияние «человеческого фактора» на определение степени износа банкноты», — объясняют в Нацбанке.
Обмену подлежит валюта, являющаяся законным платежным средством на территории соответствующего государства. В случае с американскими долларами это все банкноты, выпущенные после 1914 года.
Ранее обменники отказывали в обмене долларов, выпущенных до 2006 года.
Отказать в обмене могут только если банкнота сильно повреждена. К примеру, разорвана пополам, обожжена, окрашена или имеет типографские дефекты.
Такие купюры можно сдать в пределах процедуры инкассо. За поврежденную купюру банк может дать клиенту возмещение. А затем тоже получить компенсацию от иностранного банка-корреспондента.
Если у вас отказались принимать банкноты, то на обменник можно пожаловаться ТУТ или оформить обращение в контакт-центре регулятора.
НБУ будет проверять обменники, которые получают много жалоб. Для банков размер штрафа составит до 400 тысяч гривен, а для небанковских обменников – до 5% от собственного капитала учреждения.
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