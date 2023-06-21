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  • «Старые» доллары в обменниках: в НБУ разъяснили, какие купюры могут не принять

«Старые» доллары в обменниках: в НБУ разъяснили, какие купюры могут не принять

Сегодня 11:48
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Теперь обменники, которые отказываются принимать "старые" купюры, будут получать штрафы от НБУ.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Национальный банк Украины усилил контроль обменников из-за массовых случаев отказа принимать у граждан старые или изношенные долларовые банкноты.

Это произошло после того, как украинцы начали жаловаться на обменники, которые берут комиссию за обмен потертых или старых банкнот, выпущенных до 2006 года.

Какие купюры можно обменять

Ранее в требованиях к банкнотам содержалось описание изношенных купюр имеющих штампы или незначительные потертости. Этим пользовались недобросовестные обменники. Они брали комиссию или отказывались обменивать такие доллары. Хотя должны были это делать.

Теперь банки и обменники должны принимать все купюры в независимости от их состояния. Единственное требование – их подлинность, подтвержденная специальным счетчиком или детектором.

Это исключает влияние «человеческого фактора» на определение степени износа банкноты», — объясняют в Нацбанке.

Обмену подлежит валюта, являющаяся законным платежным средством на территории соответствующего государства. В случае с американскими долларами это все банкноты, выпущенные после 1914 года.

Ранее обменники отказывали в обмене долларов, выпущенных до 2006 года.

Когда могут отказать в обмене купюр

Отказать в обмене могут только если банкнота сильно повреждена. К примеру, разорвана пополам, обожжена, окрашена или имеет типографские дефекты.

Такие купюры можно сдать в пределах процедуры инкассо. За поврежденную купюру банк может дать клиенту возмещение. А затем тоже получить компенсацию от иностранного банка-корреспондента.

За отказ будут наказывать

Если у вас отказались принимать банкноты, то на обменник можно пожаловаться ТУТ или оформить обращение в контакт-центре регулятора.

НБУ будет проверять обменники, которые получают много жалоб. Для банков размер штрафа составит до 400 тысяч гривен, а для небанковских обменников – до 5% от собственного капитала учреждения.

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