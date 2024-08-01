Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать

На бюджет и контракт заявления можно будет выслать до 18:00 22 августа (по киевскому времени). До 31 октября заведения смогут проводить дополнительный набор только по контракту. Подача заявлений осуществляется через электронный кабинет на сайте ЕГЕБО.
Об этом сообщили на сайте МОН.
На что нужно обратить внимание при подаче заявления на поступление в магистратуру:
В МОН отметили, что списки рекомендованных на бюджет будут обнародованы до 24 августа. Подтвердить выбор места обучения таким поступающим нужно будет до 18:00 26 августа. С 28 августа начнется предоставление рекомендаций на контракт. Дедлайн подтверждение выбора места обучения для этой категории поступающих определен в Правилах приема ЗВО.
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