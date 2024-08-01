Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать

Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.

На бюджет и контракт заявления можно будет выслать до 18:00 22 августа (по киевскому времени). До 31 октября заведения смогут проводить дополнительный набор только по контракту. Подача заявлений осуществляется через электронный кабинет на сайте ЕГЕБО.

Об этом сообщили на сайте МОН.

На что нужно обратить внимание при подаче заявления на поступление в магистратуру:

можно подать до 15 заявлений: максимально 5 – на бюджет, другие – на контракт. Для всех заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это самое желательное для поступления заявление;

после подачи первого заявления никаких данных в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому нужно проверить, правильно ли, до начала подачи заявлений;

если у вас есть льгота, то до подачи заявлений нужно обратиться в ближайшее учебное заведение с соответствующими документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы;

отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до того, как его рассмотрит учреждение образования (т.е. до присвоения статуса «Зарегистрировано в учебном заведении» или «Требует уточнения поступающим»). После этого отменить заявление можно только с утратой приоритета.

В МОН отметили, что списки рекомендованных на бюджет будут обнародованы до 24 августа. Подтвердить выбор места обучения таким поступающим нужно будет до 18:00 26 августа. С 28 августа начнется предоставление рекомендаций на контракт. Дедлайн подтверждение выбора места обучения для этой категории поступающих определен в Правилах приема ЗВО.

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