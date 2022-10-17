Стали известны подробности о беременной девушке, которая погибла при взрыве в Киеве вместе со своим возлюбленным

Подробности были раскрыты о молодой семье, которая погибла сегодня утром под руинами жилого дома, который был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе.

Женщина, которая была на шестом месяце беременности, работала сомелье, сообщают в посте компании Goodwine.

«Сегодня очень темный день для нашей компании. Сегодня мы потеряли Вику, нашего сомелье, невероятно доброго и отзывчивого человека, часть нашей семьи. Шесть лет назад Вика стала сомелье в магазине Goodwine на Мечникова. Она была единственной девушкой в отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач или вызовов. Она искренне любила вино и свою работу. Сегодня ее тело было найдено в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда летал российский беспилотник. Они ждали ребенка. Мы безумно любили Вику. Мы уверены, что вы тоже ее любили. Трудно найти нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше жалеть себя. Настолько сильная, что мы будем помнить о ней. Всегда», — говорится в сообщении.

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