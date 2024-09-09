Стало известно, вернутся ли снова графики отключений света в Днепр

В настоящее время в энергосистеме нет дефицита электроэнергии.

После обстрелов 26 августа украинцы снова вернулись к графикам почасовых отключений света, кроме них часто применялись и экстренные отключения света. Происходило это в связи с тем, что из-за массированной ракетной атаки энергосистема оказалась в сложном положении и снова нуждалась в восстановлении, наблюдался дефицит.

В конце августа народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что при отсутствии вражеских обстрелов энергосистема может вернуться в предыдущий режим уже в ближайшее время. Так и произошло, уже 5 сентября применялись отключения только 1 очереди, а с 6 сентября и по сей день меры ограничения потребления не прогнозируются.

В эфире телеканала «Киев24» Сергей Нагорняк объяснил, что нужно было две недели, чтобы починить подстанции. За это время россияне продолжали атаки по энергетической инфраструктуре, однако уже не так массированно.

По его прогнозам, в ближайшее время отключение света не прогнозируется при условии, если враг снова не будет осуществлять ракетные атаки по энергосистеме.

Сегодня в нашей системе нет значительного дефицита электроэнергии…- отметил нардеп.

Напомним, завтра, 10 сентября, в Днепре отключения света не будут применять, однако повезет не всем.

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