Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в результате артобстрела Никополя 14-летняя девушка

14-летняя девушка, пострадавшая в результате очередного вражеского артобстрела Никополя, находится в больнице.
Деталями о ее состоянии поделился глава ВОР Николай Лукашук.
Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи хирургического отделения Днепропетровской областной детской больницы оказывают необходимую помощь.
Известно, что девушку стабилизировали, ее жизни ничего не угрожает. Однако для выздоровления ей понадобится длительное лечение и реабилитация.
Напомним, вчера, 26 августа, враг снова обстрелял Никополь артиллерией. В результате погиб один человек, пострадали шестеро, среди них — 14-летняя девушка. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.
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