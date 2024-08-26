Стало известно, сколько ракет и дронов сбили над Днепропетровщиной 26 августа

Более 200 целей летело на Украину 26 августа.

Украина и Днепропетровщина пережили одну из самых массовых ракетных атак. Всего россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, 99 из 108 крылатых ракет, 1 из 6 баллистических ракет, 99 из 109 шахедов и 1 из 3 сверхзвуковых ракет сбили ПВО ночью и утром над Украиной.

Только на Днепропетровщине с ночи защитники неба сбили: 10 шахедов и 4 ракеты, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Напомним, в Днепровском районе из-за обстрелов повреждено более 20 домов, 2 из них уничтожены полностью.

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