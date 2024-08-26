Стало известно, сколько ракет и дронов сбили над Днепропетровщиной 26 августа

Украина и Днепропетровщина пережили одну из самых массовых ракетных атак. Всего россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, 99 из 108 крылатых ракет, 1 из 6 баллистических ракет, 99 из 109 шахедов и 1 из 3 сверхзвуковых ракет сбили ПВО ночью и утром над Украиной.
Только на Днепропетровщине с ночи защитники неба сбили: 10 шахедов и 4 ракеты, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Напомним, в Днепровском районе из-за обстрелов повреждено более 20 домов, 2 из них уничтожены полностью.
Читайте также:
Автор:
В Днепре скончался известный врач.
В Днепре до конца лета сохранится адская жара.
Жительница Днепропетровщины встретила паука-хамелеона.
В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются…
В Днепре скончался известный врач.
В Днепре до конца лета сохранится адская жара.
Жительница Днепропетровщины встретила паука-хамелеона.
В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются необычной кирпичной кладкой и «узорами» на фасаде. Необычные «рисунки» были задуманы архитекторами и воплощены строителями благодаря особенному пластичному кирпичу – екатеринославскому. Его производили на заводах в нашем городе.
Пять экскаваторов Komatsu и трубы разных диаметров – Днепр получил от Японии очередную партию технической помощи.
В Днепре спасают иностранного журналиста.
Днепрянин похвастался своим огромным уловом.
Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые здания сегодня уже стоят новострои. Это не обязательно жилые дома, это могут быть торговые центры, магазины, гостиницы. Город обретает новое «лицо». То, как он выглядел раньше можно увидеть только на…
В Никополе на Днепропетровщине из-за артобстрела погиб мужчина.
Местные жители рассказали о деталях ракетной атаки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!