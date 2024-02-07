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Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Сегодня 11:12
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Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.

Новости Днепра про Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

В Днепропетровской области началось с БПЛа-камикадзе, которые атаковали Новомосковский район ночью 7 февраля. Два «шахеда» сбили, но из-за попадания остальных ударных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия.

Как сообщили в Воздушном командовании Схід, во время массированной атаки была сбита одна ракета над Павлоградским районом. В ОВА позже сообщили, что были и попадания.

Утром было громко на Павлоградщине. Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целые, – заметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Массированная атака на Украину 7 февраля – что известно?

7 февраля россияне обстреляли Украину ударными БПЛА, крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами.

В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:

  • 20 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»;
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 4 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»;
  • 3 баллистических ракеты «Искандер-М»;
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

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