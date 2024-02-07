Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

В Днепропетровской области началось с БПЛа-камикадзе, которые атаковали Новомосковский район ночью 7 февраля. Два «шахеда» сбили, но из-за попадания остальных ударных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия.
Как сообщили в Воздушном командовании Схід, во время массированной атаки была сбита одна ракета над Павлоградским районом. В ОВА позже сообщили, что были и попадания.
Утром было громко на Павлоградщине. Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целые, – заметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
7 февраля россияне обстреляли Украину ударными БПЛА, крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами.
В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:
В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:
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