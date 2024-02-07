Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.

В Днепропетровской области началось с БПЛа-камикадзе, которые атаковали Новомосковский район ночью 7 февраля. Два «шахеда» сбили, но из-за попадания остальных ударных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия.

Как сообщили в Воздушном командовании Схід, во время массированной атаки была сбита одна ракета над Павлоградским районом. В ОВА позже сообщили, что были и попадания.

Утром было громко на Павлоградщине. Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целые, – заметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Массированная атака на Украину 7 февраля – что известно?

7 февраля россияне обстреляли Украину ударными БПЛА, крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами.

В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крылатые ракеты Х-22;

3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»;

3 баллистических ракеты «Искандер-М»;

5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты «Калибр»;

15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

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