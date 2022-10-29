Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона

Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона

Сегодня 20:23
просмотров

Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, в результате чего тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Новости Днепра про Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак, – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

То есть днепряне будут платить 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена составляет 1,68 грн за кВт-час.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезонаУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезонаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время
    Новости Днепра
    Сегодня 18:17
    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время

    В ночь с 29 на 30 октября в 4 утра…

    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников
    Новости Украины
    Сегодня 16:00
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

    Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон
    Новости Украины
    Сегодня 15:37
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

    ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя
    Новости Днепра
    Сегодня 14:20
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

    Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Последние новости

    Суббота заканчивается хорошей новостью: как прошел день на Днепропетровщине
    Суббота заканчивается хорошей новостью: как прошел день на Днепропетровщине

    248 сутки полномасштабного военного вторжения рф в Украину подходят к концу.

    Сегодня 19:38
    0
    просмотров
    Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины
    Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины

    Правоохранителям нужна помощь!

    Сегодня 18:56
    0
    просмотров
    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время
    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время

    В ночь с 29 на 30 октября в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

    Сегодня 18:17
    1
    просмотров
    В Германии избили несовершеннолетнего парня из Днепра
    В Германии избили несовершеннолетнего парня из Днепра

    В Германии избили несовершеннолетнего парня, который отказался поддерживать слова "слава россии".

    Сегодня 17:44
    0
    просмотров
    Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт
    Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

    Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная.

    Сегодня 16:43
    0
    просмотров
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

    Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

    ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

    Сегодня 15:37
    1
    просмотров
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся

    В пятницу, 28 октября, в Павлограде на перекрестке улиц Днепровской и Можайского произошла авария.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

    Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 14:20
    0
    просмотров
    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре
    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре

    Ноябрь будет насыщен на магнитные бури. Поэтому метеочувствительным людям следует подготовиться!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх