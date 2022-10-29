Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона

Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, в результате чего тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак, – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

То есть днепряне будут платить 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена составляет 1,68 грн за кВт-час.

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