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Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой

Сегодня 12:27
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Для Днепра уже утверждены ориентировочные графики отключений, которые могут применять зимой.

Новости Днепра про Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой

В СМИ появились графики отключения света, которые могут ввести зимой, если не хватит мощностей или начнутся массовые обстрелы.

Отмечается, что отключения электричества будут работать по схеме четыре на восемь – местные жители будут четыре часа со светом и столько же будут продолжаться отключения.

В то же время, согласно информации, которую можно найти на официальном сайте ДТЭК «Днепровские электросети», без электроэнергии горожане будут четыре часа в сутки. Если такая потребность, конечно, будет.

Новости Днепра про Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой

Заметим, что ранее в ДТЭК официально прокомментировали информацию о появившихся в сети на прошлой неделе графиках.

Официально сообщаем: графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость – мы обязательно об этом сообщим, – говорится в сообщении.

Поэтому по состоянию на данный момент отключений не планируют, кроме аварийных, которые предусмотреть невозможно. Впрочем, стоит быть готовым к тому, что зимой могут выключать свет, как и в прошлом году.

Напомним, ранее ЦЭК опубликовала графики отключений для своих абонентов в Днепропетровской области

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