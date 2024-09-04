Стало известно, почему в Днепре чаще применяют экстренные отключения света

Выяснилось, почему графики почасовых отключений иногда не работают.

В связи с последними вражескими обстрелами энергосистемы в стране снова возникли проблемы с поставкой электроэнергии в дома украинцев. Ранее в ДТЭК отмечали, что у Украины нет возможности производить достаточно электроэнергии и доставлять ее всем потребителям одновременно. Из-за этого довольно часто возникают аварийные ситуации – энергетикам приходится применять экстренные отключения света.

В ДТЭК рассказали, что во время экстренных отключений свет выключается внезапно, без предупреждения, а заранее узнать о них энергетикам невозможно.

Экстренные отключения – это всегда неожиданно. Это происходит только тогда, когда необходимо немедленно оградить систему от перегрузки. Чтобы избежать серьезных аварий, есть до 10 минут, — отметили в ДТЭК.

Команду о применении экстренных отключений дает Укрэнерго операторам системы распределения или облэнерго, уже после этого энергетические компании предупреждают своих абонентов о применении аварийных ограничений потребления.

В ДТЭК напомнили о том, что 26 августа энергосистема пережила самую большую с начала войны ракетно-дроновую атаку врага.

Все энергетики страны работают круглые сутки, чтобы восстановить целостность и баланс энергосистемы. Сражение за свет продолжается прямо сейчас, — подытожили в ДТЭК.

Напомним, 26 августа враг совершил массированную ракетную атаку на города Украины. Под ударом также оказалась Днепропетровщина. Тогда гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. С того дня украинцы были вынуждены вернуться к графикам отключения света. Кроме этого, недавно выяснилось, когда энергосистема может вернуться в предыдущий режим работы.

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