Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

Жители Днепра все чаще жалуются на отсутствие света в то время, когда по графику оно должно быть.
На Facebook-странице ДТЭК Днепровские электросети ответили на вопрос: «Почему графики не соответствуют действительности?»
Как отмечают в компании, иногда возникают аварии или другие непредвиденные ситуации, из-за которых свет может появиться позже.
Мы делаем все, чтобы стабилизационные отключения происходили четко по графику, — говорится в сообщении.
Напомним, из-за вражеских обстрелов Украины, которые произошли 26 августа, снова пострадала энергосистема. Поэтому украинцы были вынуждены вновь вернуться к использованию графиков почасовых отключений. Недавно стало известно, когда в Днепре могут снова отменить применение графиков отключения света. Кроме этого, заметим, что в Днепре 2 сентября в течение суток свет будут отключаться согласно графикам. Также сегодня мы сообщали, что некоторым жителям Днепра с 3 по 5 сентября из-за плановых работ будут отключать свет: адреса.
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