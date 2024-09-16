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Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Сегодня 13:04
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В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.

Новости Днепра про Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Подорожание не исключено, но может произойти только в том случае, если городские перевозчики инициируют этот вопрос. Однако они пока не обращались к власти по вопросу повышения стоимости проезда в автобусах, об этом рассказал заместитель городского головы Игорь Маковцев во время эфира программы «Васильев Остро» на 11 канале.

Как мы знаем, президент Украины подписал закон о повышении акциза на топливо. Это означает, что стоимость многих продуктов и услуг впоследствии возрастет, в том числе, и возможно повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Пока что перевозчики к городским властям не обращались. Если это произойдет, будем выносить вопросы на обсуждение. Чтобы было обеспечено качество и надежность перевозки. Дальше уже будем говорить о цене. Это решение принимается исполкомом горсовета, – отметил Маковцев.

Что касается электротранспорта, то цены на проезд в троллейбусах и трамваях тоже пока повышать не планируют. К этому вопросу могут вернуться в 2025 году, если цена электроэнергии для предприятий вырастет.

С 2022 по 2024 год уже было несколько этапов роста стоимости электроэнергии. Сейчас стоимость электроэнергии, если брать с распределением, это уже около 10 гривен за киловатт – это цена закупки для предприятия. И это касается всей страны. Мы видим, что в стране увеличивается стоимость проезда в электротранспорте. У нас сейчас цена составляет 8 грн, но в некоторых городах цена составляет 10 и даже 15 грн. Мы не форсируем эту ситуацию. Я считаю, что до конца 2024 года вряд ли будет принято такое решение, – отметил Маковцев.

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