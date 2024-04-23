Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепровского горсовета официального открытия купального сезона в 2024 году не будет.
В то же время коммунальщики уберут и подготовят три официальных пляжа, которые находятся на балансе департамента парков и рекреаций, чтобы они были в надлежащем санитарном состоянии.
Приведут в порядок три городских пляжа: на Монастырском острове, Приднепровском и Мануйловском. Там очистят прибрежную зону от мусора, проверят качество воды и очистят акваторию реки у пляжа. Это должны сделать до 1 июня.
В частности, на Майнуловском пляже коммунальщики уже убирают мусорные машины, красят лавочки и ремонтируют крыши солнцезащитных сооружений.
На всех трех пляжах также установят информационные таблички с надписью: «Купаться запрещено!».
Читайте также:
Автор:
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в…
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс…
В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще…
В Днепре проходит реабилитацию 22-летний военный из Волыни.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…
В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.
В Днепре проходит реабилитацию 22-летний военный из Волыни.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре выросли гигантские хризантемы.
В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.
Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.
Днепропетровщина один из регионов Украины, где покупают больше всего легковых автомобилей.
В Днепре спасают кошку, которую избили люди.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!