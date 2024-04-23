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Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году

Сегодня 13:59
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В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.

Новости Днепра про Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепровского горсовета официального открытия купального сезона в 2024 году не будет.

В то же время коммунальщики уберут и подготовят три официальных пляжа, которые находятся на балансе департамента парков и рекреаций, чтобы они были в надлежащем санитарном состоянии.

Приведут в порядок три городских пляжа: на Монастырском острове, Приднепровском и Мануйловском. Там очистят прибрежную зону от мусора, проверят качество воды и очистят акваторию реки у пляжа. Это должны сделать до 1 июня.

В частности, на Майнуловском пляже коммунальщики уже убирают мусорные машины, красят лавочки и ремонтируют крыши солнцезащитных сооружений.

На всех трех пляжах также установят информационные таблички с надписью: «Купаться запрещено!».

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