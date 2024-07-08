Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Днепра

Жители получили травмы средней степени тяжести: открытые переломы, аккубатравмы и огнестрельные ранения. В одну из больниц Днепра госпитализировали троих человек.
Об этом рассказал врач-травматолог медицинского учреждения, где находятся трое пострадавших, сообщает «Суспільне».
Угрозы жизни раненых нет. Их состояние стабильное.
«Все ранены с огнестрельными ранами, открыты переломы конечностей, контузии. Это переломы локтевой кости и перелом костей стопы. Сегодня обломки не доставали, больных обследовали. Угрозы жизни нет, состояние их стабильное», — отметил медик.
Напомним, что всего известно о 12 пострадавших людях в результате обстрела Днепра. Ранее глава ДнепрОВА Сергей Лысак сообщал о пяти раненых, которых госпитализировали в больницы. Один человек был в тяжелом состоянии.
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