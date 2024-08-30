Стало известно, когда в Днепре могут снова отменить применение графиков отключений света

Выяснилось, когда энергосистема может вернуться в предыдущий режим работы.

В результате очередного удара по энергетике украинцы снова были вынуждены вернуться к почасовым, а иногда даже экстренным, отключениям света. На днях россияне атаковали энергетические объекты в 15 областях Украины, сообщают в ДТЭК. Для ударов по распределительным подстанциям оккупанты впервые использовали кассетные боеприпасы. В настоящее время идут работы с восстановления.

Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, – рассказали в ДТЭК.

Позитивный прогноз дал народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

По его словам, в отличие от прошлого года, пока дефицита трансформаторов высокой мощности нет.

Поэтому острой проблемы нет, сейчас важно в течение следующей недели локализовать те проблемы, которые возникли после обстрелов… Я думаю, что достаточно недели нашим энергетикам для того, чтобы постепенно ежедневно уменьшать отключения аварийные и не аварийные…, — рассказал Сергей Нагорняк .

По прогнозам нардепа, в ближайшее время энергосистема может вернуться в режим работы, который был до 25 августа, при условии, что не будет новых атак по энергосистеме.

Напомним, на Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций.

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