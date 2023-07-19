Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку

В Днепре определились с тем, когда могут повысить тарифы на парковку.

На очередном заседании исполкома Днепровского горсовета депутаты решили не повышать тарифы на парковку. К этому вопросу хотят вернуться уже после отмены военного положения, и уже тогда цены могут возрасти.

Сейчас стоимость услуги по пользованию площадками для платной парковки зависит от расположения парковочной зоны:

Зона D – 20 грн,

Зона А – 18 грн,

Зона В – 15 грн,

Зона С – 5 грн.

Напомним, 28 марта появилась новость о том, что парковки в Днепре стали бесплатными. Такое нововведение было обусловлено решением Третьего апелляционного административного суда, отменившего действующие тарифы, принятые в 2021 году. Впоследствии в горсовете сообщили, что будут оспаривать этот приговор.

4 апреля на сайте горсовета опубликовали документ, в котором прописали новые тарифы. Они были почти идентичными, но несколько изменилась стоимость парковочного часа в зоне С.

19 июля секретарь городского совета Александр Санжара сообщил, что Верховный суд Украины подтвердил законность решения исполкома 2021-го года «Об установлении тарифов на парковку», в котором час парковки в зоне С стоил 10 гривен. Однако депутаты решили отложить возврат к такому тарифу до конца войны.

Напомним, в Днепре водители сняли номерные знаки с автомобилей, чтобы не платить за парковку.

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