Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку

На очередном заседании исполкома Днепровского горсовета депутаты решили не повышать тарифы на парковку. К этому вопросу хотят вернуться уже после отмены военного положения, и уже тогда цены могут возрасти.
Сейчас стоимость услуги по пользованию площадками для платной парковки зависит от расположения парковочной зоны:
Зона D – 20 грн,
Зона А – 18 грн,
Зона В – 15 грн,
Зона С – 5 грн.
Напомним, 28 марта появилась новость о том, что парковки в Днепре стали бесплатными. Такое нововведение было обусловлено решением Третьего апелляционного административного суда, отменившего действующие тарифы, принятые в 2021 году. Впоследствии в горсовете сообщили, что будут оспаривать этот приговор.
4 апреля на сайте горсовета опубликовали документ, в котором прописали новые тарифы. Они были почти идентичными, но несколько изменилась стоимость парковочного часа в зоне С.
19 июля секретарь городского совета Александр Санжара сообщил, что Верховный суд Украины подтвердил законность решения исполкома 2021-го года «Об установлении тарифов на парковку», в котором час парковки в зоне С стоил 10 гривен. Однако депутаты решили отложить возврат к такому тарифу до конца войны.
Напомним, в Днепре водители сняли номерные знаки с автомобилей, чтобы не платить за парковку.
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