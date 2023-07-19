Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку

Сегодня 17:16
просмотров

В Днепре определились с тем, когда могут повысить тарифы на парковку.

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку

На очередном заседании исполкома Днепровского горсовета депутаты решили не повышать тарифы на парковку. К этому вопросу хотят вернуться уже после отмены военного положения, и уже тогда цены могут возрасти.

Сейчас стоимость услуги по пользованию площадками для платной парковки зависит от расположения парковочной зоны:

Зона D – 20 грн,
Зона А – 18 грн,
Зона В – 15 грн,
Зона С – 5 грн.

Напомним, 28 марта появилась новость о том, что парковки в Днепре стали бесплатными. Такое нововведение было обусловлено решением Третьего апелляционного административного суда, отменившего действующие тарифы, принятые в 2021 году. Впоследствии в горсовете сообщили, что будут оспаривать этот приговор.

4 апреля на сайте горсовета опубликовали документ, в котором прописали новые тарифы. Они были почти идентичными, но несколько изменилась стоимость парковочного часа в зоне С.

19 июля секретарь городского совета Александр Санжара сообщил, что Верховный суд Украины подтвердил законность решения исполкома 2021-го года «Об установлении тарифов на парковку», в котором час парковки в зоне С стоил 10 гривен. Однако депутаты решили отложить возврат к такому тарифу до конца войны.

Напомним, в Днепре водители сняли номерные знаки с автомобилей, чтобы не платить за парковку.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковкуУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковкуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад
Новости Днепра
Сегодня 19:56
По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад

В Днепре разъезжал краденый автомобиль.

В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей
Новости Днепра
Сегодня 18:36
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей

В Днепре ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 9 февраля.

Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:55
Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)

На окраине Днепра горели дачи.

Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине
Новости Днепра
Сегодня 17:09
Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине

Вступительная кампания в вузы Днепра в самом разгаре и продлиться…

Последние новости

По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад
По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад

В Днепре разъезжал краденый автомобиль.

Сегодня 19:56
4
просмотров
В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль
В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль

В Кривом Роге подожгли автомобиль, который может принадлежать местному бизнесмену.

Сегодня 19:12
2
просмотров
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей

В Днепре ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 9 февраля.

Сегодня 18:36
1
просмотров
В Кривом Роге мужчина всадил знакомому нож в спину: что произошло
В Кривом Роге мужчина всадил знакомому нож в спину: что произошло

Злоумышленник уже имел судимость.

Сегодня 18:03
5
просмотров
Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)
Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)

На окраине Днепра горели дачи.

Сегодня 17:55
5
просмотров
Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине
Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине

Вступительная кампания в вузы Днепра в самом разгаре и продлиться до конца месяца. Абитуриенты с помощью своих электронных кабинетов подают заявления в разные вузы Днепра и Украины. Результаты можно будет узнать уже в начале августа и к 1 сентября будущий…

Сегодня 17:09
4
просмотров
Почти прошел насквозь: в Кривом Роге 13-летний мальчик напоролся на гвоздь
Почти прошел насквозь: в Кривом Роге 13-летний мальчик напоролся на гвоздь

Пришлось вызвать спасателей.

Сегодня 17:00
5
просмотров
В Днепре перекроют бульвар Славы: когда и зачем
В Днепре перекроют бульвар Славы: когда и зачем

Важная информация!

Сегодня 16:27
4
просмотров
На Днепропетровщине юноша поиздевался над могилами военных
На Днепропетровщине юноша поиздевался над могилами военных

В Верхнеднепровске, что на Днепропетровщине, 23-летний юноша поиздевался над могилами защитников.

Сегодня 15:59
3
просмотров
На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)
На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

В конце июня в Днепре на проспекте Яворницкого образовалась пропасть, в которую попал автомобиль.

Сегодня 15:47
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх