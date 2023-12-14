Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме

В Днепре снова будет курсировать 1-й трамвай.

С 16 декабря трамвай №1 возобновляет свою работу в полном объеме, сообщили в департаменте транспорта.

С субботы, 16 декабря, трамвайный маршрут №1 сообщением «Железнодорожный вокзал — Университет науки и технологий» возобновляет свою работу в полном объеме. Временная остановка была связана с ремонтом пути на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Михаила Грушевского. Кроме того, останавливают свою работу троллейбусный маршрут №1к и трамвайный маршрут №7, которые были введены на время ремонта.

Учитывайте информацию при планировании поездок.

Напомним, почти месяц продолжались ремонтные работы в центре города. Чинили трамвайные рельсы на углу проспекта Яворницкого и улицы Грушевского. Поэтому произошли кардинальные изменения в движении транспорта.

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