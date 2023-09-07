Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТ

Портал Освіта опубликовал рейтинг школ Днепра по результатам НМТ в 2023 году.
Всего в списке насчитывается 170 учебных заведений. Тройку лидеров возглавляет областной лицей-интернат физико-математического профиля.
Как отметили авторы рейтинга, учитывая формат теста, условия проведения и особенности определения результатов НМТ, сравнивать рейтинг 2023 года с результатами предыдущих лет – неуместно. Кроме этого, не целесообразно принятие управленческих решений по результатам учащихся конкретной школы в рейтинге.
10 лучших школ по результатам НМТ:
ТОП-5 учебных заведений, где результаты были наихудшими.
170 место – Днепровский индустриально-педагогический профессиональный колледж;
169 место – Славянский колледж транспортной инфраструктуры;
168 место – Профессионально-техническое училище № 2;
167 место – Средняя ОШ № 117;
166 место – Днепровское высшее профессиональное училище строительства.
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