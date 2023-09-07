Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТ

Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТ

Сегодня 17:33
просмотров

Появился рейтинг школ Днепра по результатам НМТ.

Новости Днепра про Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТ

Портал Освіта опубликовал рейтинг школ Днепра по результатам НМТ в 2023 году.

Всего в списке насчитывается 170 учебных заведений. Тройку лидеров возглавляет областной лицей-интернат физико-математического профиля.

Как отметили авторы рейтинга, учитывая формат теста, условия проведения и особенности определения результатов НМТ, сравнивать рейтинг 2023 года с результатами предыдущих лет – неуместно. Кроме этого, не целесообразно принятие управленческих решений по результатам учащихся конкретной школы в рейтинге.

10 лучших школ по результатам НМТ:

  1. КЗ образования «Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля»
  2. КЗ образования «УВК №12″ ОУЗ I ст. — гимназия» Днепровского горсовета
  3. Коммунальное учебное заведение «Украинско-Американский лицей» Днепровского горсовета
  4. КЗ образования «Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара» Днепровского горсовета
  5. КЗ образования «Научный медицинский лицей «Днепр» Днепропетровского областного совета»
  6. ООО «НПК «Европейская гимназия»»
  7. Коммунальное учебное заведение «Химико-Экологический лицей» Днепровского горсовета
  8. Коммунальное учебное заведение «Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» Днепровского горсовета
  9. Частное заведение ЗСО «Днепровский лицей «Ит степь скул днепро» днепропетровской обл.
  10. Коммунальное учебное заведение «УВК № 144 «Специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории еврейского народа, еврейских традиций – ДУЗ (детский сад)» Днепровского горсовета

ТОП-5 учебных заведений, где результаты были наихудшими.

170 место – Днепровский индустриально-педагогический профессиональный колледж;
169 место – Славянский колледж транспортной инфраструктуры;
168 место – Профессионально-техническое училище № 2;
167 место – Средняя ОШ № 117;
166 место – Днепровское высшее профессиональное училище строительства.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре

Министр энергетики Украины Герман Галущенко перед новым отопительным сезоном заявил,…

В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно
Новости Днепра
Сегодня 16:46
В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно

С завтрашнего дня в Днепре снова будет курсировать 12 трамвай.

До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени
Новости Днепра
Сегодня 16:00
До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

Жара пока не хочет покидать Украину.

Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом
Новости Днепра
Сегодня 14:59
Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Важная информация!

Последние новости

Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре
Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре

Министр энергетики Украины Герман Галущенко перед новым отопительным сезоном заявил, что отключений света в стране не будет, при условии, что рф не будет обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Но вряд ли агрессор успокоится в ближайшее время и прекратит запускать по ночам…

Сегодня 17:19
3
просмотров
В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно
В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно

С завтрашнего дня в Днепре снова будет курсировать 12 трамвай.

Сегодня 16:46
3
просмотров
Завладение 9,2 млрд грн «ПриватБанка»: Коломойский получил новое подозрение от НАБУ
Завладение 9,2 млрд грн «ПриватБанка»: Коломойский получил новое подозрение от НАБУ

Сегодня, 7 сентября, детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Сегодня 16:17
5
просмотров
До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени
До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

Жара пока не хочет покидать Украину.

Сегодня 16:00
1
просмотров
В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно
В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно

Несчастный случай произошел сегодня ночью в Покровском районе города.

Сегодня 15:59
5
просмотров
Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом
Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Важная информация!

Сегодня 14:59
6
просмотров
В Днепре лечат шестерых раненых в результате удара по рынку в Константиновке
В Днепре лечат шестерых раненых в результате удара по рынку в Константиновке

В Днепре лечаться шесть раненых в результате удара по рынку в Константиновке Донецкой области.

Сегодня 14:58
2
просмотров
5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку
5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

В августе Кабмин расширил список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки.

Сегодня 14:16
8
просмотров
Из 5-месячного путешествия вернулся путешественник, который пешком дошел из Днепра к Говерле
Из 5-месячного путешествия вернулся путешественник, который пешком дошел из Днепра к Говерле

Путешествие завершилось 1 сентября.

Сегодня 13:21
2
просмотров
С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границу
С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границу

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет.

Сегодня 13:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх