Стало известно, какие школы Днепра стали лучшими и худшими по результатам НМТ

Как отметили авторы рейтинга, учитывая формат теста, условия проведения и особенности определения результатов НМТ, сравнивать рейтинг 2023 года с результатами предыдущих лет – неуместно. Кроме этого, не целесообразно принятие управленческих решений по результатам учащихся конкретной школы в рейтинге.

Портал Освіта опубликовал рейтинг школ Днепра по результатам НМТ в 2023 году.

С завтрашнего дня в Днепре снова будет курсировать 12 трамвай.

Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре Министр энергетики Украины Герман Галущенко перед новым отопительным сезоном заявил, что отключений света в стране не будет, при условии, что рф не будет обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Но вряд ли агрессор успокоится в ближайшее время и прекратит запускать по ночам… 3 просмотров

В Днепре отменяется трамвайный маршрут: какой именно С завтрашнего дня в Днепре снова будет курсировать 12 трамвай. 3 просмотров

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