Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Суд избрал меру пресечения для патрульного, застрелившего мужчину в Днепре.

Об этом сообщает «Суспільне».

Круглосуточный домашний арест на 60 суток — такая мера пресечения была избрана патрульному, который смертельно ранил мужчину после задержания авто.

Напомним, на заседании он заявил, что не считает себя виноватым.

С подозрением я не согласен полностью. Потому что все прописанные действия я не предпринимал. В тот день на меня и на коллегу напали. После того как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости применил оружие для защиты моей жизни и моей коллеги.

Адвокат патрульного Юлия Сегеда во время заседания отметила, что обвиняемый спас жизнь своей напарнице, на которую напали женщина и погибший мужчина.

Напомним, ранее СМИ показали видео момента драки патрульных с нарушителями, которое может свидетельствовать о том, что водитель-пассажир и застреленный мужчина напали на полицейских. Полиция также открыла уголовное производство по факту нападения на патрульных, но вероятной нападавшей еще не предъявляли обвинения.

Заметим, что бодикамеры патрульных зафиксировали общение патрульных с женщиной и погибшим мужчиной. Сначала произошла словесная перепалка, но впоследствии началась потасовка, во время которой инспекторы получили травмы, а нападающий – смертельное пулевое ранение.

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