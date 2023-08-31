Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Сегодня 20:48
просмотров

Суд избрал меру пресечения для патрульного, застрелившего мужчину в Днепре.

Новости Днепра про Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Об этом сообщает «Суспільне». 

Круглосуточный домашний арест на 60 суток — такая мера пресечения была избрана патрульному, который смертельно ранил мужчину после задержания авто.

Напомним, на заседании он заявил, что не считает себя виноватым.

С подозрением я не согласен полностью. Потому что все прописанные действия я не предпринимал. В тот день на меня и на коллегу напали. После того как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости применил оружие для защиты моей жизни и моей коллеги.

Адвокат патрульного Юлия Сегеда во время заседания отметила, что обвиняемый спас жизнь своей напарнице, на которую напали женщина и погибший мужчина.

Напомним, ранее СМИ показали видео момента драки патрульных с нарушителями, которое может свидетельствовать о том, что водитель-пассажир и застреленный мужчина напали на полицейских. Полиция также открыла уголовное производство по факту нападения на патрульных, но вероятной нападавшей еще не предъявляли обвинения.

Заметим, что бодикамеры патрульных зафиксировали общение патрульных с женщиной и погибшим мужчиной. Сначала произошла словесная перепалка, но впоследствии началась потасовка, во время которой инспекторы получили травмы, а нападающий – смертельное пулевое ранение.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человекаУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человекаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова
Новости Днепра
Сегодня 21:18
«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова

Следующие два месяца патрульный проведет под круглосуточным домашним арестом.

Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь
Новости Днепра
Сегодня 19:39
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Днепровско-Орильский заповедник может быть расширен.

На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов
Новости Днепра
Сегодня 18:58
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов

Клумбы с овощами в парке Днепра уже дают урожай.

Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 18:23
Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре

Новые детали резонансной стрельбы в Днепре.

Последние новости

«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова
«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова

Следующие два месяца патрульный проведет под круглосуточным домашним арестом.

Сегодня 21:18
0
просмотров
Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке
Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Жуткий случай произошел в Кривом Роге в августе 2022 года.

Сегодня 20:21
4
просмотров
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Днепровско-Орильский заповедник может быть расширен.

Сегодня 19:39
5
просмотров
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов

Клумбы с овощами в парке Днепра уже дают урожай.

Сегодня 18:58
3
просмотров
Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре
Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре

Новые детали резонансной стрельбы в Днепре.

Сегодня 18:23
6
просмотров
Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»
Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»

Заседание продолжается.

Сегодня 18:07
9
просмотров
Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали
Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

В Каменском обрисовали монумент Леонида Брежнева.

Сегодня 17:46
5
просмотров
Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний
Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в многомиллионных тендерах бюджетных организаций.

Сегодня 17:35
4
просмотров
Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)
Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)

Проблема общественного транспорта всегда остро стояла в Днепре. Троллейбусов и автобусов не хватало. Жители Днепра придумывали разные способы, как доехать на работу вовремя. В 1990-х годах подростки ради экстрима катались на «хвосте» трамвая или цеплялись руками за небольшую лесенку в…

Сегодня 17:25
8
просмотров
1 сентября в Днепре некоторые трамваи изменят маршрут: подробности
1 сентября в Днепре некоторые трамваи изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 16:46
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх