Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый

Красный храм, расположенный на ж/м Покровской, улице Метростроевская, 9, многие считают самым старым в Днепре. Если загуглить «старейший храм в Днепре» поисковик выдаст его и еще кучу профессиональных статей на эту тему, где указывается именно Свято-Крестовозвеженский храм.
Однако историки Музея истории Днепра, исследовавшие этот вопрос, не согласны с такими предположениями своих коллег. Депутат горсовета Северин Маринчук опубликовал письмо музейщиков, где они рассказывают историю двух храмов, которые могут претендовать на звание старейшего в Днепре.
Свято-Николаевский храм в Новом Кодаке, а именно по ул. Фортечная, 108 в Днепре, основали ориентировочно в 1640-х годах (на 1650 г. он уже существовал). Предполагается, что первоначально это был католический храм (польский костел). В 1650 году часовню сожгли казаки и татары для того, чтобы «выкурить» оттуда «ляхов».
В этом году казаки восстановили храм на этом месте. Это была небольшая деревянная церковь, крытая соломой и камышом. В 1730 году деревянная Свято-Николаевская церковь называется соборной. После 1736 деревянный храм сгорел. Около этой даты церковь была уже отстроена, а в 1780 году – отремонтирована.
В 1801 году был начат ремонт церкви, но он не был завершен, поскольку вышел запрет на строительство храмов из дерева. 25 июня 1807 было освящено место под застройку каменного храма. Строительство завершено в 1811 году.
Свято-Крестовоздвиженская церковь, расположенная на ул. Метростроевская, 9 в Днепре возникла в слободе Диевке. Сама слобода развилась из зимовника казака Максима Действия. Зимовик основали в 1755 году. Между 1785-1795 годами поселение получило статус урочища, а в 1798 году — слободы. В 1799 году жители Диевки подали прошение об основании храма. Основанием для этого стало аварийное состояние Свято-Николаевского храма в Новом Кодаке и территориальная удаленность поселения от него (ранее поселение относилось к Свято-Николаевскому храму).
В 1802 году поступило разрешение на строительство в поселении каменной церкви. В 1803. было выделено место под строительство. По словам Феодосия Макаревского, в 1803 году был освящен временный деревянный храм. Освящение же храма (соответственно его открытие) состоялось в 1812 году.
Историки отметили, что перестройка деревянных церквей (разрушение старой и строительство на ее месте новой с тем же названием) происходило раз в двадцать лет и было нормой.
Соответственно, наличие сугубо институциональной связи с первобытными сооружениями является нормой для старых храмов, считают историки. Институционально старейшим храмом города Свято-Николаевский храм в Новом Кодаке. Свято-Крестовоздвиженская церковь институционально младше.
Опираясь на сведения Феодосия Макаревского, даже каменное сооружение Свято-Крестовоздвиженской церкви является на год младше здания Свято-Николаевского храма в Новом Кодаке, а значит претензия Свято-Крестовоздвиженской церкви на статус старейшей церкви города сомнительна.
Поэтому, похоже, самым старым храмом на территории современного Днепра следует считать именно Николаевскую церковь.
Читайте также:
Автор:
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела…
Как отреагировал водитель – неизвестно.
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.
8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Зима опоздала более чем на месяц.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!