Стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области

Об этом рассказали в Укрэнерго в публикации в Telegram-канале.
Потребители каждой области поделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт, — рассказали в Укрэнерго.
Сколько очередей будут одновременно применять решают в Дипсетчерском центре «Укрэнерго». Для каждого региона Украины определяют индивидуальный график отключений – какова будет продолжительность очереди и какую очередь отключат в определенное время.
Что же означает одновременное отключение очередей?
1 очередь графиков – это 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений, 3 очереди – 12 часов, 4 очереди – более 12 часов.
О том, в какую именно очередь попадает ваш адрес, смотрите на сайтах облэнерго – ДТЭК и ЦЭК.
Самой главной причиной ограничения потребления являются последствия вражеской атаки по украинским электростанциям (с начала года таких было восемь). Также на дефицит мощности в энергосистеме влияет потребление из-за аномальной жары.
Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничит использование кондиционеров, — отметили в публикации.
Во вторник 9 июля применяются ограничения потребления электроэнергии для жителей Днепропетровщины на протяжении всех суток. На сегодняшний день запланирован такой график отключений:
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