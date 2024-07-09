Стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области

Выяснилось, что означает применение нескольких очередей отключений одновременно.

Об этом рассказали в Укрэнерго в публикации в Telegram-канале.

Потребители каждой области поделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт, — рассказали в Укрэнерго.

Сколько очередей будут одновременно применять решают в Дипсетчерском центре «Укрэнерго». Для каждого региона Украины определяют индивидуальный график отключений – какова будет продолжительность очереди и какую очередь отключат в определенное время.

Что же означает одновременное отключение очередей?

1 очередь графиков – это 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений, 3 очереди – 12 часов, 4 очереди – более 12 часов.

О том, в какую именно очередь попадает ваш адрес, смотрите на сайтах облэнерго – ДТЭК и ЦЭК.

Самой главной причиной ограничения потребления являются последствия вражеской атаки по украинским электростанциям (с начала года таких было восемь). Также на дефицит мощности в энергосистеме влияет потребление из-за аномальной жары.

Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничит использование кондиционеров, — отметили в публикации.

Во вторник 9 июля применяются ограничения потребления электроэнергии для жителей Днепропетровщины на протяжении всех суток. На сегодняшний день запланирован такой график отключений:

утром до 14:00 – 2 очереди графиков – 8 часов ограничения в сутки;

с 16:00 до 22:00 – 4 очереди – более 12 часов ограничения;

в другие часы – 3 очереди – 12 часов ограничения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: