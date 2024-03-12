Стало известно, есть ли жертвы на месте попадания еще одной ракеты в Кривом Роге

Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.

Предварительно это были ракеты Х-59, которыми обычно атакуют Кривой Рог. На месте работают специалисты, уточняющие данные об оружии, которое попало по жилым кварталам. Такую информацию сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Попадания произошли в двух разных районах. В 9-этажке и около 5-этажки уточнили в полиции.

На месте второго попадания в пятиэтажку в Кривом Роге погибших нет, но есть раненные. Предварительно армия РФ атаковала город ракетами Х-59, — сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

В обоих домах возникли пожары, ликвидированные работниками ГСЧС. В зданиях зафиксировано разрушение крыши, стен и балконов, в квартирах выбиты окна, повреждены автомобили.

Полицейские помогают разбирать завалы, эвакуируют жителей из задымленных и поврежденных жилищ. Рядом с местами обстрелов развернуты мобильные пункты, идет прием обращений граждан.

По состоянию на 21:30 известно о трех погибших. Еще 38 человек, из которых 10 – дети, получили ранения. Пятеро пострадавших – тяжелые. Сейчас их оперируют. Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о моменте попадания ракеты по дому в Кривом Роге.

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