Стало известно, что за взрывы слышали в Днепре утром

Сегодня утром, 13 декабря, в Днепре был слышен взрыв.

Тревоги не было и после ее не объявили.

Позже стало известно, что произошло.

Как сообщили в управлении ЖКХ Левобережной администрации, на ООО «Рыбальский карьер» около 10:00 произошел запланированный массовый взрыв. Также в управлении отметили, что взрывы будут продолжаться до 14:00.

Ситуация в городе находится под контролем. Потому сохраняйте спокойствие, но не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло.

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