Стало известно, что за взрывы слышали в Днепре утром

Тревоги не было и после ее не объявили.
Позже стало известно, что произошло.
Как сообщили в управлении ЖКХ Левобережной администрации, на ООО «Рыбальский карьер» около 10:00 произошел запланированный массовый взрыв. Также в управлении отметили, что взрывы будут продолжаться до 14:00.
Ситуация в городе находится под контролем. Потому сохраняйте спокойствие, но не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло.
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