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Стало известно, что появится вместо кинотеатра «Січ» в Днепре на Тополе-3

Сегодня 18:44
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Вместо кинотеатра "Сич" на Тополе построят торговый центр.

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В декабре возле кинотеатра «Сич», что на Тополе-3, заметили строителей. На это обратили внимание местные жители. Техника появлялась возле культовой постройки несколько раз, поэтому днепряне предположили, что здание собираются сносить, поскольку ранее сообщалось, что здесь могут построить торговый центр.

Как оказалось, вместо «Сичи» действительно появится новый ТЦ. На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства указано, что по адресу Паникахи, 59 построят многофункциональный торгово-развлекательный комплекс.

Известно, что в скором времени здание огородят забором и начнут подготовительные работы.

Заказчиком указано ООО «Вайтран», а подрядчиком, который будет выполнять работы — «Проммонтаж-реконструкция».

Заметим, что летом 2023 появилась информация о том, что на Тополе построят огромный ТЦ «Topol mall», о чем мы сообщали ранее. Местные жители предположили, что на месте «Сечи» построят именно его, однако пока паспорта объекта еще нет, поэтому это подтвердить невозможно.

Если речь идет именно о ТЦ Topol mall, то его строительство должны завершить в 2025 году.

Новости Днепра про Стало известно, что появится вместо кинотеатра

В прессрелизе говорилось, что ТЦ будет недалеко от нового ЖК «Тополь Town», который возводят на Запорожском шоссе. Изменились ли планы – узнаем впоследствии. Ясно то, что кинотеатра «Сич» в Днепре больше не будет. Впрочем, у жителей района появится место, где можно отдохнуть, хотя и не так, как в «Сечи».

Новости Днепра про Стало известно, что появится вместо кинотеатра

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