Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 11 июня.

Выяснилось, в которому часу будут выключать свет в Днепре завтра, 11 июня.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Сообщается, что в Украине будут действовать графики почасового отключения света с 14:00 до 19:00.

Кроме того, завтра Центральной энергетической компанией будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем с 08:00 до 18:00 электроснабжение не будет по следующим адресам:

ул. Автостроя: 1-3, 5-9, 11-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля: 42, 61-81 (нечетные);

ул. Бориса Кротова: 1-Б;

ул. Домотканская: 7;

ул. Краснопольская: 1-Б, 2, 3-В, 5-Б, 6-8, 11-А, 13-А, 15;

ул. Софиевская: 4, 5-А, 6-16 (четные);

просп. Богдана Хмельницкого: 67, 72-106 (четные), 107, 108-А, 110-116 (четные), 160;

ул. Рабочая: 152, 162, 164.

Следить за сообщениями об ограничении электроснабжения можно на сайте ДТЭК или ЦЭК.

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