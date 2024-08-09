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Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

Сегодня 10:56
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Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.

Новости Днепра про Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

К счастью, начиная с конца июля графики отключений света на Днепропетровщине и большинстве других областей Украины не применяются. В настоящее время свет отключается только в случае аварийных или плановых работ энергетическими компаниями.

Ранее советник Премьер-министра, заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко отмечал, что ситуация в энергосистеме стабилизируется в связи с убыванием жары и соответствующим снижением потребления электроэнергии.

Теперь в официальном канале ДТЭК также объяснили, будут ли снова применять ограничения потребления электроэнергии.

Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений, — сообщили в ДТЭК.

Также отмечается, что это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха. Следовательно, планируется не применять отключение света до середины октября в случае, если не будет повторных атак на объекты энергетики или аномальной жары.

Однако нагрузка на энергосистему снова увеличится с приходом холодной погоды.

Люди начнут пользоваться электроотоплением. И будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше, — отметили в ДТЭК.

В таком случае НЭК «Укрэнерго» придется снова вводить ограничения потребления и графики могут вернуться.

Есть вероятность того, что графики могут быть до конца следующего опального сезона.

Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям.

В Укрэнерго напоминают, что энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах до сих пор продолжаются аварийные и плановые работы.

Призываем, по возможности, в период жары потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Отметим, что в пятницу, 9 августа, графики отключений также не применяются, поэтому днепряне снова весь день будут со светом. Однако, по информации от Укрэнерго, по состоянию на 10:48 на Днепропетровщине есть обесточивание из-за боевых действий в некоторых районах.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине уже два дня не выключают свет.

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