Стало известно, будут ли праздновать в Днепре Крещение

В горсовете ответили, будут ли на Крещение официальные локации для погружения.

В этом году Крещение празднуют 6 января.

Однако в Днепре официальных локаций, где можно погрузиться в воду, не будет.

До полномасштабного вторжения обычно в Днепре были определены официальные места для погружения на Крещение: Монастырский остров, карьер на Красном Камне, Мануйловский и Приднепровский пляжи.

Учитывая сложную ситуацию в стране, в этом году, как и в прошлом, официальных мероприятий на Крещение не будет, чтобы не организовывать массовое скопление людей и не подвергать горожан опасности, — говорится в сообщении горсовета.

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