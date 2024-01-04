Стало известно, будут ли праздновать в Днепре Крещение

В этом году Крещение празднуют 6 января.
Однако в Днепре официальных локаций, где можно погрузиться в воду, не будет.
До полномасштабного вторжения обычно в Днепре были определены официальные места для погружения на Крещение: Монастырский остров, карьер на Красном Камне, Мануйловский и Приднепровский пляжи.
Учитывая сложную ситуацию в стране, в этом году, как и в прошлом, официальных мероприятий на Крещение не будет, чтобы не организовывать массовое скопление людей и не подвергать горожан опасности, — говорится в сообщении горсовета.
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