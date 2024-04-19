Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу

Как сообщил глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, автовокзал частично заработал. Спасатели и коммунальщики привели в порядок часть перронов после ракетного удара.
Пока продолжаются процедуры ликвидации последствий утреннего российского налета, силами работников вокзала, с помощью спасателей и коммунальных служб, были приведены в рабочее состояние основные посадочные перроны и кассовые зоны. По пути к зданию еще работает техника, поэтому просьба быть максимально осторожными, — пишет Михаил.
Заработали кассы, поэтому пассажиры снова могут купить билеты онлайн и с помощью банковских карт.
Перед покупкой билетов на сайте уточняйте наличие рейсов у диспетчеров. Михаил Тонконогий заметил, что до конца дня планируют вернуть на платформы 100% рейсов. В настоящее время действуют оперативные расписания, возможна задержка прибытия и отправки до 10-30 минут.
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