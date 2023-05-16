Стало плохо: в Днепре легковушка въехала в проходную Южмашу

Водителя госпитализировали. На месте ДТП работали медики и полиция.

По предварительной информации, легковой автомобиль Volkswagen двигался по улице Титова и остановился на светофоре. Водителю стало плохо, автомобиль выехал на перекресток и врезался в ограждение проходной Южномаша.

Сегодня около на перекрестке улиц Титова и Макарова произошло ДТП.

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