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Стало плохо: в Днепре легковушка въехала в проходную Южмашу

Сегодня 19:45
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Сегодня около на перекрестке улиц Титова и Макарова произошло ДТП.

Новости Днепра про Стало плохо: в Днепре легковушка въехала в проходную Южмашу

По предварительной информации, легковой автомобиль Volkswagen двигался по улице Титова и остановился на светофоре. Водителю стало плохо, автомобиль выехал на перекресток и врезался в ограждение проходной Южномаша.

Водителя госпитализировали. На месте ДТП работали медики и полиция.

Новости Днепра про Стало плохо: в Днепре легковушка въехала в проходную Южмашу

Источник: Інформатор

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