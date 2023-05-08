«Стадион «Авангард» может стать образцом сотрудничества города и социально ответственного бизнеса», — глава Левобережной администрации

Днепр заботится о стадионах города и ищет разные пути, чтобы восстанавливать их для жителей.

Днепряне вышли на субботники, чтобы привести в порядок стадион «Авангард». Когда-то он принадлежал Приднепровской ТЭС. По словам главы Левобережной администрации ДМР Юрия Федько, со временем владельцы перестали уделять стадиону внимание и в начале 21 века его передали в собственность города.

«Комплексная реконструкция этого стадиона требует большого количества средств и на сегодняшний день мы не можем решить вопрос, кто будет финансировать такой крупный проект. Но мы пообщались с жителями, часто занимающимися на этом стадионе, и они нам говорят, что для них самое важное, чтобы на стадионе было все для занятий спорта, а кому он будет принадлежать – им все равно. Поэтому сегодня выступили с инициативой о выставлении его на аукцион, но без изменения целевого назначения, то есть стадион должен быть стадионом. Есть определенное количество, которое выступает за то, чтобы он был оснащен и современным, и они хотят сделать этот стадион образцом того, как может сотрудничать город с социально ответственным бизнесом», – отметил Юрий Федько.

Поддерживают идею вышедшие на толоку местные жители, чтобы поддерживать чистоту на стадионе, пока будет решаться его судьба. «Я пришла на стадион, чтобы сделать его чище для себя и для своих детей, которые любят заниматься здесь спортом. И очень хотелось, чтобы это понимали и другие жители и не мусорили здесь», – отметила Анастасия Максимова.

Со своей стороны днепрянин Вадим Рощин добавил: «Я только за, чтобы стадион реконструировали, потому что здесь тренировался когда-то я и теперь хочу, чтобы и дети смогли заниматься здесь спортом и становиться такими известными спортсменами, как Ротань, Назаренко и Лобановский. Они, кстати, в свое время тоже здесь проводили тренировки. А что касается субботника, то мы постоянно следим за чистотой на стадионе, потому что приятно, когда убрано и призываем и других жителей присоединяться и делать Днепр чище».

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