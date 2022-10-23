Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова

На Днепропетровщине уже были использованы отключения. В ДТЭК сообщили, будут ли они снова.
Пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что энергетикам области удалось стабилизировать работу энергосистемы и отключений по графику пока больше не будет.
В настоящее время график стабилизационных отключений не применяется, – написали в компании.
А вот режим экономии электроэнергии, особенно в часы пик – остается. Соблюдать его просят не только частных абонентов, но и предприятий.Елизавета Бельмас
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