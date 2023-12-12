«Сроки восстановления непонятны»: гендиректор «Киевстар» прокомментировал масштабный сбой

Сегодня, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки.

Из-за этого произошел масштабный технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.

Как рассказал генеральный директор компании «Киевстар» Александр Комаров, пока сроки возобновления сервисов окончательно не понятны.

Война с россией имеет много измерений и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром «Киевстар» стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в интернет. Пока сроки восстановления сервисов окончательно не понятны, мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь, — сказал он.

Он добавил, что для выяснения обстоятельств и последствий вмешательства в деятельность сети были привлечены представители правоохранительных органов и специальных государственных служб.

«Киевстар» обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора, — добавил Комаров.

Напомним, ранее мы писали, что Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать.

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