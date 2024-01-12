Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Полиция Днепра устанавливает местонахождение 15-летней Полины Пойды.
10 января около 16:00 девушка ушла из дома в Самарском районе города и пропала без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч.
Была одета: джинсы, бежевая куртка.
Если вы видели Полину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или (068) 19 307 59.
Важна любая информация!
Обновлено: полиция разыскала девушку, с ней все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области разыскивают 34-летнего военного, который пропал накануне Нового года.
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