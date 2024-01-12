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Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Сегодня 08:28
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Полиция Днепра устанавливает местонахождение 15-летней Полины Пойды.

10 января около 16:00 девушка ушла из дома в Самарском районе города и пропала без вести.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч.

Была одета: джинсы, бежевая куртка.

Если вы видели Полину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или (068) 19 307 59.

Важна любая информация!

Обновлено: полиция разыскала девушку, с ней все хорошо!

Новости Днепра про Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области разыскивают 34-летнего военного, который пропал накануне Нового года.

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Новости Днепра про Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушкуУкраїнська Новости Днепра про Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушкуРусский

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